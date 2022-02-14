ألمانيا ترسل وحدة عسكرية إضافية إلى ليتوانيا

قالت وزارة دفاع ليتوانيا، إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: “استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع”.

في عام 2017، تم نشر كتائب مختلطة من دول الناتو في بلدان البلطيق الثلاثة وبولندا “لتعزيز الجناح الشرقي للحلف”.

وتولت ألمانيا قيادة الكتيبة في ليتوانيا والتي تضم 1200 عسكري من عدة دول في الحلف.

تحذير ألماني

وحذر مسؤولون كبار في ألمانيا من أن التصعيد العسكري الحالي حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة الناطق تشمل أوروبا برمتها.

وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، في حوار مع شبكة RTL/ntv اليوم الأحد: “ربما نقف على وشك حرب في أوروبا، مع جيوش ودبابات تواجه بعضها البعض. إنه أمر مزعج وخطير تماما”.

وأشاد الوزير بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا الاثنين القادم، مشددا على أن الاتصالات المكثفة تتيح “إقامة جسر ربما لا يزال خفيا في الوقت الحالي”.

وأقر هابيك بأن اعتماد ألمانيا أحادي الجانب على الغاز الروسي بات واضحا تماما في الشتاء الحالي، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تراكم احتياطيات الغاز بنفسها.

وحذر من أن زيادة الطلب على الغاز يؤدي حاليا إلى ارتفاع أسعاره في العالم، لكن هناك “مؤشرات على بعض الانفراج” في هذه المسألة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في الحكومة الألمانية قوله لممثلين عن وسائل الإعلام، في معرض تعليقه على مستجدات الوضع حول أوكرانيا: “مخاوفنا تتزايد ونعتقد أن الوضع حرج وخطير جدا”.

بدوره، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي أعاد البرلمان انتخابه أمس الأحد لولاية جديدة، إن “روسيا تتحمل المسؤولية عن خطر اندلاع حرب في أوروبا”.

ويأتي ذلك على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا.