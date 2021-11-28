ألمانيا تسجل 44 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، عن تسجيل 104 حالات وفاة جديدة وأكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد “روبرت كوخ”، الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و761.696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100.883 حالة وفاة.

وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.

متحور يشبه سلالة “أوميكرون”

من جانب آخر أكد معهد “ماكس فون بيتنكوفر” لعلم الأحياء الدقيقة ومقره بميونيخ، ظهور متحور “أوميكرون” لدى اثنين من القادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر.

وأفاد وزير في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، بأن متحور “أوميكرون، الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا على الأرجح قد وصل إلى ألمانيا.

وكتب كاي كلوزه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن الواقعة غرب ألمانيا والتي يوجد بها مطار فرانكفورت، على صفحته في “تويتر”: “الليلة الماضية تم العثور على العديد من المتحورات التي تشبه متحور “أوميكرون” في جسم مسافر عائد من جنوب إفريقيا”.

وأضاف أنه يجري حاليا البحث التفصيلي في المتحور الذي تم اكتشافع لدى هذا المسافر.