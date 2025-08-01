الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تسلم منظومتي صواريخ باتريوت لأوكرانيا بعد اتفاق مع أمريكا

منذ دقيقتان
جنود أوكرانيون بجانب نظام الصواريخ المضادة للطائرات باتريوت، في مكان لم يكشف عنه، في ألمانيا، 11 يونيو 2024. رويترز

جنود أوكرانيون بجانب نظام الصواريخ المضادة للطائرات باتريوت، في مكان لم يكشف عنه، في ألمانيا، 11 يونيو 2024. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت ألمانيا اليوم الجمعة إنها ستسلم منظومتي صواريخ باتريوت لأوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على أن تكون برلين أول من يتسلم أحدث المنظومات في المقابل.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان إنه بفضل الالتزام الأمريكي “يمكن لألمانيا أن تدعم أوكرانيا في البداية بمنظومات إطلاق ثم بمكونات إضافية من منظومة باتريوت”.

وسيسلم الجيش الألماني في البداية قاذفات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، تليها مكونات النظام الإضافية التي سيجري تسليمها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، سوف تتسلم برلين أنظمة باتريوت جديدة من الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة، وستوفر برلين التمويل اللازم لها.

وأصبحت احتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي أكثر إلحاحا مع تكثيف روسيا هجماتها الجوية على أنحاء البلاد هذا الصيف، وأثبتت أنظمة باتريوت فاعليتها في تدمير الصواريخ الباليستية الروسية.

وسلمت ألمانيا بالفعل ثلاثة من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا، وقالت اليوم الجمعة إن إرسال الأنظمة الإضافية لن يؤثر على مساهمتها في حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ستيف ويتكوف
ويتكوف يزور مركزاً لتوزيع الغذاء في مدينة رفح
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. رويترز
وزير الخارجية: فرنسا ترسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
متحف التاريخ الأمريكي يزيل اسم ترامب من معرض إجراءات العزل

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يستعد للحرب!
تسونامي- تعبيرية
أمواج مد عاتية متوقعة تضرب أرخبيل الماركيز في بولينيزيا الفرنسية