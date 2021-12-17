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ألمانيا تصنف فرنسا والدنمارك كمناطق عالية المخاطر

17 - ديسمبر - 2021
تفشي فيروس كورونا بألمانيا

تفشي فيروس كورونا بألمانيا

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صنّفت ألمانيا الجمعة فرنسا والدنمارك منطقتين “عاليتي المخاطر”، ما يعني فرض حجر على الوافدين غير المطعمين من البلدين، وفق ما أعلنت المؤسسة المكلفة المراقبة الصحيّة.

وسيطبّق الاجراء اعتبارا من الأحد، وهو يشمل أيضا الوافدين من النروج ولبنان وأندورا، ويعني أن على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من كورونا أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم.

وتواجه ألمانيا الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وأبدى وزير الصحة كارل لاوترباخ قلقه من اقتراب موجة خامسة خطيرة. وليس لدى المستشفيات التي تتخوف من بلوغ الحد الأقصى لطاقتها الوقت للتعامل مع الإصابات التي تحدث سنويا بسبب حوادث الألعاب النارية.

 

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