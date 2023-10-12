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ألمانيا تضع مسيّرتين حربيتين في تصرف الجيش الإسرائيلي

منذ 38 دقيقة
مسيرة من طراز "هيرون تي بي" "Heron TP"

مسيرة من طراز "هيرون تي بي" "Heron TP"

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وضعت الحكومة الألمانية طائرتين مسيّرتين حربيتين من طراز “هيرون تي بي” “Heron TP”، في تصرف إسرائيل، لتستخدمهما في عملياتها ضد قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن “إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي”.

وأضاف البيان أن “وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام الطائرتين بما يتّفق مع الطلب”.

ووفقا لمجلة دير شبيغل فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الفائت عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تصع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتين الصنع لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.

وفي بيانها أوضحت الوزارة أن “القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حاليا خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان” في موقع في إسرائيل.

وبحسب دير شبيغل، فقد أوقفت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طيارا ألمانيا سيعودون إلى بلدهم قريبا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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