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ألمانيا... تطعيم الأطفال ضد كورونا يبدأ في هذا التاريخ

28 - مايو - 2021
كورونا-اطفال

كورونا-اطفال

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اعتبارا من 7 يونيو/حزيران المقبل، تخطط ألمانيا للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا،

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية 12-15 عاما، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح.

وشددت على أن التعليم الآمن سيكون “مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا”.

يذكر أن 41.5% من سكان ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين، بحسب “أ.ب”.

وتأتي هذه الحملة في خطوة لتكثيف حملة التطعيم بالبلاد.

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