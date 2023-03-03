ألمانيا تطلب من سويسرا بيع دبابات ليوبارد 2

قالت الحكومة السويسرية الجمعة إن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعض الدبابات الموجودة بمخازنها من طراز ليوبارد 2 في اتفاق من شأنه السماح لألمانيا ودول أخرى بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتريد ألمانيا من سويسرا إعادة بيع بعض الدبابات إلى الشركة المصنعة راينميتال، وهو أمر من شأنه السماح للشركة بسد النقص في تسليح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وترسل دول مثل ألمانيا وبولندا والبرتغال وفنلندا والسويد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الروسي، وهو ما أحدث نقصا في ترسانات هذه الدول.

وقالت وزارة الدفاع السويسرية لرويترز الجمعة إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزير الاقتصاد روبرت هابك الألمانيين أبلغا وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد بالمشروع في رسالة يعود تاريخها إلى 23 فبراير\شباط.

كانت صحيفة بليك السويسرية أول من نشر هذا الخبر.

وطلب السياسيان الألمان من نظرائهم السويسريين الموافقة على البيع مع تقديم تطمينات بأن الدبابات السويسرية لن تُنقل إلى أوكرانيا نفسها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع السويسرية لرويترز “لن يجري نقل الدبابات القتالية إلى أوكرانيا”.

وأضاف “تجري المناقشات حول هذه المسألة حاليا في البرلمان”.

ويُحظر على سويسرا إرسال الأسلحة بشكل مباشر إلى أوكرانيا بسبب قوانينها المتعلقة بالحياد السياسي وحظر أسلحة منفصل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين إنه لا يمكنه التعليق.