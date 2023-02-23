ألمانيا تعبر عن قلقها لسقوط مدنيين في نابلس

أبدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس “قلقها البالغ” إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة في بيان “حتى عند مواجهة القوى المتشددة، يجب ضمان أن تتناسب الوسائل المستخدمة مع الحماية المطلقة للسكان المدنيين”.

وأطلق نشطاء من غزة صواريخ ونفذت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع غزة اليوم الخميس، بعد يوم من مقتل 11 فلسطينيا خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يجدد المخاوف من تصعيد أوسع.

وتشهد الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، الخميس، إضرابا شاملا استجابة لدعوة من الفصائل الوطنية والإسلامية احتجاجا على استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة حوالي مئة أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد. ودعت القوى الوطنية والإسلامية المواطنين إلى التوجه لنقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرة فلسطينيين قتلوا أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي، وتوفي مواطن متأثرا بإصابته بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقها الجيش الاسرائيلي خلال المواجهات.

وامتدت المواجهات نحو أربع ساعات في البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية ومحيطها تخللها تبادل لإطلاق النار مع المسحلين الفلسطينيين وإلقاء العبوات المتفجرة إضافة إلى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف).