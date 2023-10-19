الجمعة 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تعتزم زيادة مساعدات الإغاثة لغزة

منذ 9 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس، أن ألمانيا ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 50 مليون يورو (52.91 مليون دولار) مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.3 مليون شخص هناك.

وقالت بيربوك للصحفيين في عمّان، حيث التقت بنظيرها الأردني في إطار جولة إلى المنطقة تشمل أيضا إسرائيل ولبنان، إن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت “هذا الوضع المتأزم، والذي نتج عن الهجمات الإرهابية المروعة من قبل حماس، يعني أيضا وضعا إنسانيا كارثيا في غزة”.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إسماعيل هنية
طوفان الأقصى
هنية: المقاومة تتحكم في إيقاع الحرب.. وحذّرنا الجميع من "معركة إقليمية"
البنتاغون
البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات أُطلقت من اليمن.. "قد تكون موجّهة نحو إسرائيل"
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
طوفان الأقصى
ولي العهد السعودي يبحث مع غوتيريش خفض التصعيد في غزة

الأكثر قراءة

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
كيف علقت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مجزرة مستشفى المعمداني؟
بنيامين نتنياهو
طوفان الأقصى
صورة.. تغريدة تفضح إسرائيل تم حذفها: قصفنا المستشفى