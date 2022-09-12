ألمانيا تعتزم شراء نظام آرو 3 الصاروخي من إسرائيل

قال رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين، الاثنين، إن ألمانيا تجري محادثات لشراء نظام الدفاع الصاروخي آرو3 من إسرائيل في إطار جهود برلين لتعزيز قواتها المسلحة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وكثفت ألمانيا إنفاقها العسكري بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط في الوقت الذي تنقل فيه برلين مساعدات وأسلحة ثقيلة إلى كييف في إطار التصدي الدولي للغزو.

وقال لابيد للصحفيين وإلى جواره المستشار الألماني أولاف شولتس “إسرائيل… ستلعب دورا في بناء قوة الدفاع الألمانية الجديدة، في مجال الدفاع الجوي بالأساس”.

ومضى قائلا “ينطلق ذلك من التزامنا التام بسلامة ألمانيا، بسلامة أوروبا، بقدرة الديمقراطيات الليبرالية على الدفاع عن نفسها”.

ووصف لابيد المحادثات بينهما بأنها تفضي إلى “اتفاق محتمل في المستقبل” لكنه رفض الإفصاح عن التكاليف.

وقال شولتس إن ألمانيا ستقوي دفاعاتها عن طريق شراء مزيد من أنظمة الدفاع الجوي في المستقبل، ووصف نظام آرو3 الصاروخي بأنه “يقدم أداء عاليا” لكنه رفض أيضا التطرق إلى التفاصيل.

وصواريخ آرو3 الاعتراضية مصممة للوصول إلى ما وراء الغلاف الجوي للأرض حيث تنفصل رؤوسها الحربية لتصبح مقذوفات “كاميكازي” تتعقب الأهداف وتصطدم بها. وتهدف عمليات إطلاق النار من على هذا الارتفاع الكبير تدمير الصواريخ النووية أو البيولوجية أو الكيماوية بأمان.

وقال مصدر حكومي ألماني لرويترز “نعم، هناك خطة شراء آرو3 لكن لم يتم التوقيع على شيء”.

وناقش الزعيمان أيضا الجهود المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران. وحث شولتس طهران على عدم رفض الاقتراحات المقدمة من أوروبا.

ومن المقرر أيضا أن يزور لابيد في وقت لاحق اليوم الاثنين المكان الذي عُقد فيه مؤتمر وانسي الذي وضع “الحل النهائي”، وهي خطة ألمانيا النازية لإبادة اليهود.