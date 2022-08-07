الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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ألمانيا تعرب عن قلقها من التطورات الأخيرة في غزة وإسرائيل

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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أعربت ألمانيا، الأحد، عن قلقها الكبير من التطورات الأخيرة في غزة وإسرائيل، داعية لتجنيب المدنيين من دائرة الاستهداف.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا أعربت من خلاله عن “قلقها الكبير” من التطورات الأخيرة في غزة وإسرائيل، مؤكدة إدانتها للهجمات الصاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، مطالبة بوقف هذه الهجمات ” على الفور” على حد وصف البيان.

وأكد البيان أن المدنيين لا يجب أن يكونوا أبدًا هدفًا للهجمات.

ودعت الوزارة في بيانها إلى منع المزيد من التصعيد والحفاظ على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس والتناسب المطلوبين بموجب القانون الدولي.

وكانت إسرائيل قد بدأت الجمعة عدوانا على قطاع غزة مستهدفة بالأساس حركة الجهاد الإسلامي، وردت الحركة بإطلاق مئات الصواريخ على مواقع إسرائيلية، وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 31 بينهم ستة أطفال وأربعة سيدات حتى الآن.

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