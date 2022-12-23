ألمانيا تعلق إجراءات تعزيز الأنشطة التجارية مع إيران بسبب قمع الاحتجاجات

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية (الجمعة 23-12-2022)، إن الحكومة فرضت تعليقا على إجراءات كانت الدولة قد اتخذتها لتعزيز الأعمال التجارية مع إيران، بسبب قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوزارة إن التعليق سيؤثر على اعتمادات التصدير وضمانات الاستثمار وبرامج تدريب المديرين والمعارض التجارية في إيران.

وبلغ إجمالي التجارة بين ألمانيا وإيران 1.76 مليار يورو (1.87 مليار دولار) في عام 2021.

وفجرت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء ملابس غير محتشمة، مظالم مكبوتة منذ سنوات في البلاد حول قضايا تتراوح بين تشديد القيود الاجتماعية والسياسية والبؤس الاقتصادي والتمييز ضد الأقليات العرقية.