ألمانيا تعلن رصد طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

قال سلاح الجو الألماني إنه أرسل صباح، اليوم الأحد، مقاتلتين من طراز يوروفايتر لتعقب طائرة استطلاع‭ ‬عسكري روسية من طراز آي.إل-20إم دخلت المجال الجوي المحايد فوق بحر البلطيق قبل تسليم المرافقة إلى شركاء من حلف شمال الأطلسي في السويد.

وأضاف السلاح في بيان “كلف حلف شمال الأطلسي مرة أخرى قوة الرد السريع، التابعة لنا والمؤلفة من مقاتلتين من طراز يوروفايتر، بالتحقيق في اختراق طائرة مجهولة المجال الجوي الدولي دون أن يكون لها خطة طيران (معروفة) أو (وسيلة) للاتصال بها لاسلكيا”.

وأوضح البيان أنها “كانت طائرة استطلاع عسكري روسية من طراز آي.إل-20إم. وبعد التعرف البصري عليها، سلمنا مهام مرافقتها إلى شركائنا السويديين في حلف شمال الأطلسي وعدنا إلى روستوك-لاج”.

وقال مسؤولان مطلعان لرويترز اليوم إن مجلس حلف شمال الأطلسي سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة انتهاك روسيا المجال الجوي لإستونيا.

وذكرت طالين إن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 دخلت مجال إستونيا الجوي دون إذن يوم الجمعة وبقيت لمدة 12 دقيقة قبل أن تُجبر على الانسحاب.