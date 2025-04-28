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ألمانيا تعلن عزمها تعزيز دورها العسكري في حلف الأطلسي

منذ 11 ساعة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين “إن حلف شمال الأطلسي يمكنه الاعتماد على برلين لزيادة مساهمتها في الدفاع عن أوروبا”، في الوقت الذي يواجه فيه الحلف مستقبلا أكثر غموضا مما كان عليه قبل 70 عاما عندما انضمت ألمانيا إليه.

وفي كلمته خلال حفل أقيم في مقر الحلف في بروكسل لإحياء هذه الذكرى، سعى شتاينماير إلى طمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء ما وصفه بالتحولات الجيوسياسية التاريخية.

وقال مخاطبا الحلفاء “اليوم، ومع استمرار حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا بكل قوتها، وفي ظل ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على حلفائها الأوروبيين، فإن ألمانيا في وضع حاسم”.

وأضاف “لقد فهمنا الرسالة، يمكنكم الاعتماد علينا… سنسعى جاهدين لجعل ألمانيا، بجيشها وبنيتها التحتية، العمود الفقري للدفاع التقليدي في أوروبا”.

وفي تحول كبير لبلد دائما ما دعا إلى الانضباط المالي الصارم، وافق أكبر اقتصاد في أوروبا على خطط لزيادة هائلة في الإنفاق، بالتزامن مع استعداد فريدريش ميرتس لتولي منصب المستشار الجديد لألمانيا في مايو أيار.

تتضمن الخطة المالية 500 مليار يورو (569 مليار دولار) لصندوق خاص للبنية التحتية وخططا لاستبعاد الاستثمار الدفاعي إلى حد بعيد من القواعد المحلية التي تحد من الاقتراض.

نتجت الزيادة الكبيرة في إنفاق برلين الدفاعي عن تزايد المخاوف من أن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في دفاعها، وذلك عقب موجة من الانتقادات من الرئيس دونالد ترامب وأعضاء إدارته.

انضمت ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي عام 1955 خلال الحرب الباردة. وانضمت ألمانيا الشرقية إلى الحلف بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.

    المصدر :
  • رويترز

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