ألمانيا تعلن عن جسر جوي للمساعدات لغزة وتدرس زيادة الضغط على إسرائيل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين “إن ألمانيا ستطلق على الفور جسرا جويا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة في الوقت الذي تدرس فيه تكثيف الضغط على إسرائيل بسبب الوضع الكارثي في القطاع”.

ومع اقتراب عدد الشهداء جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة من 60 ألف شهيد، تقول السلطات الصحية في غزة “إن أعدادا متزايدة من الناس تموت بسبب الجوع وسوء التغذية، وتترك صور الأطفال الذين يتضورون جوعا العالم في حالة صدمة”، وتؤدي إلى تأجيج الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع بشكل حاد.

ولطالما ظلت ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أقوى حلفاء إسرائيل وأكبر موردي الأسلحة لها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين “إن الكثير من الناس يتضورون جوعا في القطاع”، مناقضا بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نفى وجود مجاعة هناك.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي في برلين إن الحكومة الأمنية الألمانية اجتمعت لأكثر من ساعتين اليوم الاثنين لمناقشة الوضع. وفي حين رحبت بإعلان إسرائيل عن وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أجزاء من غزة باعتباره “خطوة أولى مهمة”، إلا أنها اتفقت على ضرورة أن يتبع ذلك المزيد.