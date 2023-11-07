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ألمانيا تفرج عن مساعدات الفلسطينيين وتتعهد بتقديم 20 مليون يورو إضافية

منذ ساعة واحدة
المانيا

المانيا

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قالت وزارة التنمية الألمانية الثلاثاء إن ألمانيا قررت الإفراج عن مساعدات بقيمة 71 مليون يورو (75.80 مليون دولار) في إطار مراجعة مستمرة لدعمها للفلسطينيين وتعهدت بتقديم 20 مليون يورو إضافية في صورة تمويل جديد.

وكانت ألمانيا ردت على الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول بتعليق مساعداتها التنموية للأراضي الفلسطينية بشكل مؤقت لحين إجراء مراجعة.

وجاء في بيان للوزارة “بسبب الوضع الهش في المنطقة، لم تكتمل المراجعة بالكامل بعد”.

ومع ذلك، قالت إن المراجعة ركزت على مواصلة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نظرا لاحتياجات الناس في قطاع غزة والوضع غير المستقر بشكل متزايد في الدول المجاورة.

وسيجري تخصيص مبلغ إجمالي قدره 91 مليون يورو لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في قطاع غزة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وألحقت الحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة حماس دمارا بالغا بقطاع غزة.

وقالت الوزارة إن أنشطة الأونروا التي تمولها ألمانيا ستركز على التوفير الدائم لمياه الشرب وكذلك النظافة والصرف الصحي في الملاجئ الطارئة للنازحين في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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