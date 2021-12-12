ألمانيا.. تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قالت السلطات الألمانية، الأحد، إنها تعمل على تفكيك قنبلة تزن 250 كيلوجراما تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وكان قد عثر على القنبلة قبل ثلاثة أسابيع خلال أعمال بناء في المستشفى اليهودي بمنطقة ميتي في برلين.

وطلبت السلطات من السكان المقيمين داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من الموقع مغادرة منازلهم وكذلك المنطقة التي جرى تطويقها بحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت ألمانيا (0500 بتوقيت جرينتش) على أبعد تقدير.

جاء ذلك وفقًا لإعلان مشترك صادر عن الشرطة وفرقة الإطفاء والسلطات المحلية.

وجاء في الإعلان أن أي شخص سيبقى داخل منطقة الحظر من المحتمل أن يعرض حياته للخطر.

ووفقا للشرطة، فإنه سيجري تفكيك القنبلة في الموقع، وإذا نجحت العملية سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم.

ونوه الإعلان بصعوبة تقدير المدة التي ستستغرقها العملية بالكامل.

كما طُلبت السلطات من السكان الإقامة مع أحد الأصدقاء أو الأقارب طوال الليل، لكن السلطات المحلية قالت إنها ستوفر أيضا أماكن إقامة بديلة.

ومن المتوقع أيضا فرض قيود على حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة، وفي الوقت ذاته سيجري تعليق خدمات مترو الأنفاق والترام أثناء العملية.