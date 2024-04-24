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ألمانيا تقرر استئناف التعاون مع الأونروا في فلسطين

منذ ساعة واحدة
مبنى وكالة الأونروا

مبنى وكالة الأونروا

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أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

يأتي القرار بعد تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أعلن غوريتش، وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن الشروع في المراجعة المستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي عملت مع 3 منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر، وفق ما هو مدون بموقع الأمم المتحدة .

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.

لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/ آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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