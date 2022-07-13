ألمانيا تكشف عن تاريخ توقفها عن شراء الفحم والنفط من روسيا

قال نائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز في مؤتمر في سيدني إن ألمانيا ستتوقف تمامًا عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس آب، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر كانون الأول، فيما يمثل تحولا كبيرا في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد.

وقال كوكيز في منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية “سنتوقف عن شراء الفحم الروسي في غضون أسابيع قليلة”.

وأضاف أن الفحم الروسي كان يشكل في السابق 40 بالمئة من مزيج الفحم الألماني، بينما يشكل النفط الروسي 40 بالمئة من مزيج البلاد النفطي.

وذكر أن ألمانيا تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز، لكنه أكد أنه بينما يمكن للولايات المتحدة وقطر معا توفير حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز في شكل مسال لأوروبا، فإن ذلك يترك فجوة كبيرة.

وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 في المئة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنرجي الألمانية في كندا.

وهناك خطوط أنابيب كبيرة أخرى تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا لكن التدفقات بدأت في الانخفاض تدريجياً، خاصة بعد أن أوقفت أوكرانيا أحد خطوط نقل الغاز في مايو/أيار وألقت باللوم في ذلك على الاجتياح الروسي. كما قطعت روسيا إمداداتها من الغاز تماماً عن عدة دول أوروبية لم تمتثل لمطلبها بدفع المقابل بالروبل.