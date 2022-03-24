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ألمانيا: تم الاتفاق على استثناء الطاقة الروسية من العقوبات

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 6:54 مساءً
المستشار الألماني أولاف شولتس - أرشيف

المستشار الألماني أولاف شولتس - أرشيفية

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في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا والولايات المتحدة لزيادة العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا، والمتواصلة منذ 29 يوما، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على ألا تشمل العقوبات قطاع الطاقة الروسي.

وأكد شولتس على ضرورة تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا بشكل سريع.

وفي رد على ربط روسيا الدفع مقابل واردات الطاقة الروسية بالروبل، قال المستشار الألماني إن العقود مع روسيا تحدد استخدام اليورو والدولار مقابل الغاز وليس العملة الروسية.

ولفت إلى الآثار الاقتصادية “الوخيمة” للحرب في أوكرانيا، قائلاً: “نشعر بتأثير الحرب على أسعار الطاقة والغذاء”.

وكانت مصادر في أوبك قالت إن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظرا محتملا من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها حيال الأمر.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بقوة على الخام الروسي، بالفعل عقوبات قاسية على موسكو بما شمل تجميد أصول بنكها المركزي. وكان التكتل الأوروبي يدرس ما إذا كان سيفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وكيفية تطبيق ذلك.

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