ألمانيا تناشد إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، إلى أنه يتعين على إسرائيل ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، وذلك بعد مقتل ونزوح العديد من الفلسطينيين في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث “يجب التأكد من أن الأسر الفلسطينية يمكنها البقاء حيث تقيم منذ عقود وألا تضطر إلى الرحيل عن منازل أجدادها خوفا على حياة أفرادها أو من تعرضهم لإصابات خطيرة”، محذرا من أن هناك دلائل على أن مثل هذا العنف آخذ في الارتفاع.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 329 فلسطينيا منذ يناير كانون الثاني بينهم 121 منذ السابع من هذا الشهر.