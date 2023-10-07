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ألمانيا تندد "بشدة" هجوم حركة حماس على إسرائيل

منذ 4 دقائق
المانيا

المانيا

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نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة بالهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل اليوم السبت 7\10\72023، قائلة إن العنف ضد الأبرياء يجب أن يتوقف على الفور.

وقالت بيربوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أندد بشدة بالهجمات الإرهابية على إسرائيل من غزة. يجب أن يتوقف العنف وإطلاق الصواريخ على المدنيين الأبرياء الآن. نتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب”.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال إن بلاده “تندد على نحو قاطع” بالهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل اليوم السبت 7\10\2023.

وقال كليفرلي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “تندد بريطانيا على نحو قاطع بالهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين. وستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

    المصدر :
  • رويترز

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