الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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ألمانيا توسّع ضماناتها الاستثماريّة في أوكرانيا

منذ 35 دقيقة
علما ألمانيا وأوكرانيا

علما ألمانيا وأوكرانيا

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أعلنت ألمانيا اليوم الإثنين أنها ستتوسع في ضماناتها للشركات الألمانية التي تستثمر في أوكرانيا، لتشمل ما هو أكثر من الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، إنه من الآن فصاعدًا ستشمل الضمانات أيضًا مخاطر تحويل ونقل مدفوعات فوائد القروض التي تستخدمها الشركات الألمانية في تمويل الشركات الأوكرانية التابعة لها.

وأضافت الوزارة أنّ 14 شركة في الوقت الحالي تنتفع من الضمانات التي تغطي مسؤولية قانونية بقيمة إجمالية أقصاها 280 مليون يورو (307.24 مليون دولار)، مضيفة أنها تلقت مزيدًا من الطلبات وستتعامل معها بسرعة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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