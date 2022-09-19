ألمانيا توقع عقود غاز طبيعي مسال في الإمارات

قالت الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس من المتوقع أن يوقع عقودا بشأن الغاز الطبيعي المسال خلال زيارته للإمارات، الأحد، مع تطلع ألمانيا لشركاء جدد لاستبدال واردات الطاقة الروسية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك “معروض الغاز ينمو ببطء. الحكومة تجري محادثات دائما مع العديد من الدول”، مشيرا إلى رحلته لقطر والإمارات في مارس آذار.

وقالت مصادر لرويترز في مارس آذار إن المحادثات بشأن الغاز الطبيعي المسال بين ألمانيا وقطر سيطرت عليها خلافات على شروط أساسية من بينها مدة أي تعاقد.

وتستحوذ ألمانيا على محطات غاز طبيعي مسال في إطار جهودها لتنويع وارداتها بعيدا عن الغاز الروسي.

وكان هابيك يتحدث في لوبمين بشمال ألمانيا، حيث تأمل الحكومة في تشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بنهاية عام 2023 على أقرب تقدير.

وقال هابيك “يجب أن نُظهر في مثل هذه الأوقات أننا يمكننا التخطيط والترخيص والبناء بشكل أسرع من المعتاد في ألمانيا”، مضيفا أن مشروعات الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبويتيل مثال على ذلك.

وتابع “هناك فرصة جيدة وواقعية… أن تتمكن سفينتان للغاز الطبيعي المسال من تغذية شبكة الغاز الألمانية بدءا من نهاية العام”.