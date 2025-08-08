الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف إطلاق النار بغزة

منذ دقيقتان
المستشار الألماني فريدريش ميرتس

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

A A A
طباعة المقال

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

كما أشار ميرتس أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن تمثل أهم أولويات ألمانيا.

ودعا ميرتس الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع “الكابينت” خطته، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن الموافقة على الخطة جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، فيما أورد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي تأكيدا للموافقة على خطة الاجتياح الكامل.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن العملية التي يعدها الجيش حاليا تقتصر على مدينة غزة.

وتابع قائلا: “الهدف إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر”، مبينا أن الاحتلال سيفرض “حصارا على مقاتلي حماس الذين سيبقون بمدينة غزة وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية”.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول: أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الباكستاني في بلوشستان
باكستان تعلق خدمات الإنترنت في الهواتف المحمولة في إقليم بلوشستان
وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين
وزيرة الخارجية الفنلندية: على أمريكا فرض عقوبات على روسيا
جنازة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية ليلية، في مدينة غزة في 7 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
ارتفاع عدد الشهداء في غزة بسبب القصف والتجويع.. وشهيد نتيجة إلقاء المساعدات جواً!

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
الحادث في بشامون
فيديو.. حادث سير مروع في بشامون!