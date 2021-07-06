ألمانيا توقف باحث بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الثلاثاء، عن توقيف خبير سياسي ألماني يدير مجموعة دراسات للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية بين 2010 و2019.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه به “كلاوس ل.”، الذي أوقف الاثنين وقد يوضع قيد الاحتجاز الاحتياطي، زود أجهزة الاستخبارات الصينية بمعلومات “حصل عليها بشكل رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى” التي أقام علاقات معها في إطار إدارته لمجموعة الدراسات منذ 2001، وذلك لقاء “مكافآت مالية”.

وكان مستهدفا بمذكرة توقيف صدرت في 21 يونيو عن محكمة ميونيخ.

وتمكن كلاوس ل. من إضفاء “أهمية دولية” على مجموعته بفضل “سمعته العلمية والشبكات التي نسجها على مدى سنوات عديدة”.

وتواصل عناصر من أجهزة الاستخبارات الصينية معه خلال جولة كان يقوم بها في شنغهاي في 2010 لإلقاء محاضرات.

وذكرت النيابة العامة الفدرالية أن “عناصر جهاز استخبارات صيني أجروا اتصالا مع المشتبه به لحضه على التعاون”.