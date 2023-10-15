الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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ألمانيا تُحذّر من السفر إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية ولبنان

منذ 15 دقيقة
شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

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حذرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد، مواطنيها من السفر إلى “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية ولبنان، مشيرة إلى خطر وقوع هجمات واحتمال مزيد من التصعيد للصراع بين تل أبيب وحماس.

وزعمت وزارة الخارجية الألمانيّة على موقعها على الإنترنت، أنّ “إسرائيل تظل الهدف المعلن للجماعات الإرهابية الإسلامية”، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك بعد أن أعلن متحدث باسم سلاح الجو الألماني، أمس السبت، أن طائرتين تابعتين للسلاح ستنفذان عملية إجلاء لمواطنين ألمان من إسرائيل الليلة، من دون تقديم تفاصيل عن عدد الألمان الذين سيتم إجلاؤهم جوًا.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تهبط الطائرتين، وهما من طراز “إيه400إم”، تباعًا في قاعدة فونستوف الجوية الألمانية في الثالثة والرابعة والنصف صباحًا (01:00 و02:30 بتوقيت غرينتش) من يوم غد الأحد.

وكانت شركتا الطيران الألمانيتان لوفتهانزا ويورو وينغز، قد أعلنتا في بيانين منفصلين، الجمعة، عن إيقاف رحلاتهما إلى لبنان حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بسبب تردّي الأوضاع السياسيّة والأمنية في البلاد.

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