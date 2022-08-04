ألمانيا.. حريق في موقع لتفكيك القنابل في برلين

أعلنت خدمات الطوارئ أنّ حريقًا شبّ في مساحة تقترب من 15 ألف متر مربع في منطقة غابات في غرب برلين، بعد اشتعال النيران في موقع لتفكيك القنابل خلال موجة حارة.

وذكرت خدمة الإطفاء في برلين أّن عددًا من الانفجارات حدث في الموقع في غابة غرونافالد، مضيفةً، في تغريدة على تويتر، أن المسؤولين طوّقوا منطقة قطرها ألف متر.

ودفع الحريق والانفجارات الناجمة عنه السلطات إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية في المنطقة.

كما نشرت خدمة الإطفاء تحذيرًا من الدخول إلى الغابة.

هذا وأظهرت صور لرويترز تصاعد الدخان في الأفق فوق قوارب تبحر في بحيرة فانزي في العاصمة الألمانية.

وتشهد برلين حاليا موجة من الطقس الحار، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة الخميس 4 آب ستكون بين 34 و38 مئوية.