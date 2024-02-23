ألمانيا.. دعوى قضائية ضد شولتس بالمساعدة على الإبادة الجماعية في غزة

تقدم مجموعة من المحامين بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد كبار السياسيين الألمان، بما في ذلك المستشار أولاف شولتس، متهمين إياهم بـ”المساعدة والتحريض” على الإبادة الجماعية التي يقولون إن إسرائيل ترتكبها في غزة.

وتم الإعلان يوم الجمعة عن القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي في البلاد، الذي يوجه سياسة الأمن القومي ويسمح بتصدير الأسلحة.

وبالإضافة إلى شولتس، فإن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر وآخرون متهمون.

في السياق، شدد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات للسكان الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح أدلت به بيربوك من مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية، حيث تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وشددت الوزيرة الألمانية على أهمية رؤية الألم الحاصل لدى جانبي الصراع وفهم أن الإنسانية لا تتجزأ.

وأضافت: “لا شيء اسمه دماء مسيحية أو مسلمة أو يهودية. هناك فقط دماء للبشر”.

وذكرت الوزيرة الألمانية أن هناك حاجة إلى حل يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وأن هذا ممكن مع حل الدولتين.