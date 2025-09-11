ألمانيا ستدعم حل الدولتين الذي تقوده فرنسا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أفادت “بلومبرغ نيوز”، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح فرنسي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف التقرير أن ألمانيا تعتزم دعم قرار للأمم المتحدة غدا الجمعة لاعتماد الإعلان، الذي تقوده فرنسا والسعودية.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.

وفي سياقٍ منفصل، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- اليوم الخميس، على خطة “إي1” لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتلة.

ويهدف المخطط الاستيطاني إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، كذلك عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.

وحذرت محافظة القدس في وقت سابق اليوم، من توقيع الحكومة الإسرائيلية اتفاقية مع بلدية مستوطنة “معاليه أدوميم”، تتضمن تخصيص نحو 3 مليارات شيكل لمشاريع بنية تحتية، تمهيدا لبناء أكثر من 7600 وحدة استيطانية، بينها 3400 وحدة في منطقة “إي1” شرق القدس المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأشارت المحافظة في بيان إلى أن هذا الاتفاق، الذي يُبرم بحضور نتنياهو ووزير ماليته المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وما تسمى بـ”وزارة الإسكان”، وأعضاء كنيست الاحتلال وجمعيات استعمارية، يهدف إلى تسريع البناء الاستعماري، وتعزيز المخططات الاستيطانية من خلال ربط “معاليه أدوميم”، بالمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم” والمشاريع الأخيرة المصادق عليها في إي1.

وقال نتنياهو، تعهدنا من قبل أنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالفعل لن تقام أي دولة فلسطينية”، مضيفا: نعمل بعزم على كل الجبهات لـ”نحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا”، مضيفا أن “الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم، بل غور الأردن”.

ولفت نتنياهو الى أن ما بدأ في غزة سينتهي في غزة وسنهزم حماس، مشيرا إلى أن إسرائيل “عندما ضربت إيران تمكنت من إزالة تهديد وجودي لها”.