ألمانيا ستشارك في إنزال المساعدات جوا على غزة

قالت مصادر بالحكومة الألمانية الثلاثاء إن القوات الجوية الألمانية ستشارك في عمليات إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية في برلين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 12\3\2024، إن 31184 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 72889 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ158 للحرب على غزة وثاني أيام شهر رمضان، غارته على مناطق متفرقة من القطاع، موقعا شهداء وجرحى، كما سُجلت وفيات جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.

وفي السياق، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بغزة إلى تسعة.

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تواصل خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في كافة محاور القتال.

وفي بيان لكتائب القسام اليوم الثلاثاء، قالت فيه: فجرنا عبوتين بقوتين صهيونيتين واشتبكنا مع أفرادهما وأوقعناهم بين قتيل وجريح بمدينة حمد.

وحتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 590 ضابطًا وجنديًا “إسرائيليًا” منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 249 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

وعلى الصعيد السياسي، وبعد تعثر المحادثات الرامية إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة بمناسبة شهر رمضان، في حين أبدت واشنطن مجددا معارضتها اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون ضمان حماية المدنيين هناك.