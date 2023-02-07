ألمانيا ستقدم مليون يورو إضافية لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ستقدم مليون يورو إضافية لمؤسسة مالتيزر إنترناشونال وإنها تعمل على إتاحة المزيد من المساعدات المالية لشركاء آخرين في مجال العمل الإنساني لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، أضافت بيربوك أن ألمانيا تضغط أيضا من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانيةـ قد قال أمس الاثنين إنها تنسق مع تركيا والشركاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أن المساعدات لسوريا، التي لا تربطها بألمانيا صلات رسمية، يمكن إرسالها عبر منظمات دولية غير حكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات ستعقد اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم الاثنين لوضع اللمسات النهائية على خطة إغاثة.