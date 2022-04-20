ألمانيا ستنهي واردات النفط والغاز من روسيا بنهاية العام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء إن ألمانيا ستتوقف عن استيراد النفط من روسيا بحلول نهاية العام.

وأضافت “أقول بكل وضوح وبلا لبس.. نعم، ألمانيا ستنهي أيضا تدريجيا وبشكل كامل واردات الطاقة من روسيا.”

وقالت بيربوك “سنخفض النفط إلى النصف بحلول الصيف وسيكون عند صفر بحلول نهاية العام، ثم سيعقبه الغاز.. في خارطة طريق أوروبية مشتركة لأن تخارجنا المشترك، التخارج الكامل للاتحاد الأوروبي، هو قوتنا المشتركة.”

وتستورد ألمانيا حاليًا ثلث نفطها وحوالى 45% من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية. في المقابل، كانت عمليات استيراد الغاز الطبيعي الروسي عام 2020 تتخطى 50% بقليل.

وخلال العقد الماضي، ازداد تعويل ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا من 36% من إجمالي عمليات استيراد الغاز عام 2014 إلى 55% حاليًا. ويرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.

العمل متواصل لتأمين مصادر بديلة

وتعمل ألمانيا على إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية. وفي هذا الصدد بحث وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية، يورغ كوكيز، إمدادات الطاقة من قطر.

وتوشك ألمانيا على إغلاق آخر محطاتها للطاقة النووية هذا العام، وتخطط لبناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في غضون عامين.

بوتين يطالب مشتري الغاز بدفع الروبل

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية شهر مارس، أعلن أن موسكو ستبدأ بيع الغاز إلى “بلدان غير صديقة” بعملة “الروبل” المحلية بدلاً من اليورو والدولار، رداً على تجميد للأصول الروسية فرضته دول أجنبية بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

بوتين أوضح أن التغييرات الجديدة ستؤثر فقط على عملة الدفع، وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.

وأضاف أنه “لا معنى لتلقي روسيا مدفوعات الصادرات بالدولار واليورو، لم يعد يعنينا قط تلقي المدفوعات بالدولار واليورو وبعض العملات عندما نورّد بضائعنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ونخطط للتحول إلى الروبل الروسي لمدفوعات مبيعات الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة”.

كذلك، أكد بوتين أن روسيا ستستمر في إمداد الغاز الطبيعي، وفقاً للسعر والحجم المحدَّدَين في العقود الموقعة مسبقاً، مشدداً على أن بلاده تقدّر سمعتها التجارية كشريك ومورّد موثوق به، وأوضح أنه أصدر تعليماته للحكومة الروسية وشركة “غازبروم” لبدء عملية تحويل المدفوعات إلى الروبل في مبيعات الغاز الطبيعي.

وكانت الحكومة الروسية قد صادقت، في 7 مارس/آذار 2022، على قائمة البلدان “غير الصديقة” التي تشمل بلداناً مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، إضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.