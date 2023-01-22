ألمانيا: سنواصل دعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة

بعد أيام من تقويض الحلفاء الغربيين لآمال كييف في الحصول سريعاً على إمدادات من الدبابات القتالية، كشف المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد، أنّ بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا.

وأضاف شولتز في باريس في فعالية للاحتفال بالصداقة بين بلاده وفرنسا: “سنواصل دعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة وبقدر ذلك. معا كأوروبيين دفاعًا عن هدف السلام الأوروبي”.

يأتي هذا بينما هدد رئيس مجلس الدوما الروسي برد بـ”أسلحة أقوى” في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة وشنت بها ضربات على أراضي روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين عبر “تليغرام” اليوم الأحد: “تزويد نظام كييف بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية. وإذا قامت واشنطن ودول الناتو بتسليم الأسلحة التي سيتم استخدامها لشن ضربات على المدن ومحاولة الاستيلاء على أراضينا، كما تهدد، فسيؤدي ذلك إلى إجراءات الرد باستخدام أسلحة أقوى”.

وأضاف رئيس مجلس الدوما أن أعضاء الكونغرس الأميركي، ونواب البوندستاغ الألماني، والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوروبية الأخرى “يجب أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه البشرية”.

وتابع: “تقود واشنطن وبروكسل، بقراراتهما، العالم إلى حرب مروعة، إلى أعمال قتالية مختلفة تماماً عن الأعمال القتالية التي نشهدها اليوم، عندما يتم تنفيذ الضربات حصرياً على البنية التحتية العسكرية والحيوية التي يستخدمها نظام كييف”.

كما أضاف فولودين: “نظراً للتفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية، من الضروري أن يدرك السياسيون الأجانب، الذين يتخذون مثل هذه القرارات، أن ذلك قد ينتهي بمأساة عالمية ستدمر بلدانهم”.

يأتي هذا بينما وجّهت دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، دعوة مشتركة إلى ألمانيا، أمس السبت، لإرسال دباباتها الرئيسية إلى أوكرانيا، مما يزيد من الضغط على برلين للتحرك بشكل أسرع لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.