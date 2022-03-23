ألمانيا: شحنات من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء إن المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخيرات في عمليات التسليم.

وكانت تلك الصواريخ في مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع. لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

وقالت بيربوك أمام البرلمان الألماني “يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق”.

وأضافت “نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا”.

كما قالت إن أول رحلة لنقل لاجئين أوكرانيين من مولدوفا إلى ألمانيا ستقلع يوم الجمعة أو السبت.

من جانبه قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن الحلف سيتشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي.

وأوضح ستولتنبرغ أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غدا الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية

كما شدد على أن ما وصفه بالـ “غزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاس ، وقد أدى إلى معاناة انسانية مرعبة ومؤلمة.