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ألمانيا عن إعدام مقاتلين أجانب في أوكرانيا.. روسيا تتجاهل حقوق الإنسان

منذ 3 دقائق
ألمانيا

ألمانيا

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أدّى القرار الروسي إعدام بريطانيين اثنين ومغربي يقاتلون لصالح القوات الأوكرانية الى موجة من الاستنكار الدولي.

في هذا الإطار، اعتبر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق مقاتلين أجانب في شرق أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا صادمة وتعكس “تجاهل روسيا التام للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني العالمي”.

وأصدرت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية في شرق أوكرانيا الخميس، حكمًا بإعدام اثنين من البريطانيين ومغربي اعتقلوا أثناء القتال لصالح أوكرانيا.

في السياق نفسه، زعم وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أن بريطانيين اثنين ومغربيًا حكم عليهم بالإعدام الخميس في جمهورية دونيتسك الشعبية ارتكبوا جرائم في الجمهورية التي أعلنت نفسها من جانب واحد والتي تحاول الانفصال عن أوكرانيا.

وقال لافروف: “في الوقت الحالي، تجري المحاكمات التي ذكرتها على أساس تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم المعنية ارتكبت على أراضيها”.

وليس هناك أي اعتراف دولي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وهي واحدة من منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف سوى روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

    المصدر :
  • رويترز

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