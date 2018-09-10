ألمانيا قد تشارك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في ضرب “قوات الأسد”

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أعلنت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ألمانيا قد تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضرب “قوات الأسد”، في حال استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد محافظة إدلب .

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادرها في الدوائر العسكرية، بأن وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين ، أوعزت بدراسة إمكانية استخدام المقاتلات الألمانية من طراز “تورنادو” في عمليات عسكرية محتملة ضد قوات النظام السوري ، ضمن تحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وفي وقت سابق نفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرارا، إمكانية مشاركة بلادها في أي أعمال عسكرية في سوريا .

وسبق أن أعلنت واشنطن وبرلين ولندن عزمها في “الرد” على استخدام دمشق الأسلحة الكيميائية ، أثناء الهجوم المتوقع لقوات النظام السوري في محافظة إدلب.

من جهتها، حذرت موسكو مرارا من تداعيات الضربات الغربية المحتملة على سوريا ، مشيرة إلى أن لديها أدلة دامغة على استعداد المسلحين، بدعم من تنظيم “الخوذ البيضاء”، للقيام باستفزاز مفبرك باستخدام المواد السامة في إدلب ، بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن “هجوم كيميائي” لتبرير ضربات التحالف الغربي على سوريا .

المصدر تاس