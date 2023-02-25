ألمانيا قلقة من سياسة إيران النووية

أعربت ألمانيا عن قلقها تجاه التحركات المتزايدة بعيدة المدى للسياسة النووية التي تنتهجها إيران.

عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتات في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت، السبت، عن قلق ألمانيا إزاء التحركات المتزايدة بعيدة المدى للسياسة النووية التي تنتهجها إيران، مؤكدا على ضرورة العمل لتجنب تصعيد نووي.

وأشار كوميتات إلى إدانة بلاده ما وصفه “بالدور الإشكالي” الذي تلعبه إيران في المنطقة، في دول مثل سوريا، وإلى حد ما العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن “النظام في طهران يتعرض لضغوط كبيرة من شعبه للانفتاح، لكنه لا يرد على ذلك بالحوار، بل بالقمع الوحشي والتعسف والعنف”، مؤكداً إدانة بلاده لذلك “بأشد عبارات الإدانة”.

وأضاف أن ألمانيا ترتبط بشراكة خاصة مع السعودية في مجال الهيدروجين، لا سيما مع اعتماد برلين على استيراد الهيدروجين الأخضر لتحقيق هدفها، المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2045، وقال إن “السعودية تتمتع بمقوّمات ممتازة لإنتاج وتصدير الهيدروجين”.

وقال المتحدث الرسمي الألماني إنه “من المفهوم أن دول الخليج العربي تنظر إلى طهران بتشكك كبير”، مضيفا أن “بلاده ستواصل الاعتماد على الدبلوماسية والحلول السياسية في هذا الشأن، فمن المهم أن تظل قنوات الحوار مفتوحة رغم التوترات”.