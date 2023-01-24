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ألمانيا: لا خلاف بين الحلفاء بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا

منذ 54 دقيقة
بوريس بيستوريوس

بوريس بيستوريوس

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الثلاثاء إنه لا يوجد خلاف بين الحلفاء بشأن إرسال دبابات قتالية ثقيلة إلى أوكرانيا، وشدد على أن برلين ستتحرك سريعا في حال اتخاذ قرار إيجابي للقيام بذلك.

وأضاف بيستوريوس، الذي كان يتحدث بينما يقف إلى جواره ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه يتعين ألا يصبح الحلف طرفا في الحرب في أوكرانيا.

ويناشد مسؤولون أوكرانيون منذ أشهر الحلفاء الغربيين بتزويدهم بالدبابات الحديثة ألمانية الصنع ولكن برلين حتى الآن امتنعت عن إرسالها أو السماح للدول الأخرى بحلف شمال الأطلسي بإرسالها.

وتواجه ألمانيا ضغوطا مكثفة للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. ولكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس متشكك بشكل تقليدي في المشاركات العسكرية وحذر من التحركات المفاجئة التي قد تتسبب في مزيد من التصعيد من جانب موسكو.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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