ألمانيا: لا نزال ندرس مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على إسرائيل

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.

وذكر المتحدث شتيفان كورنيليوس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الخطط “نحن على علم بالخطط الخاصة بالعقوبات. والمفوضية (الأوروبية) تناقشها منذ عدة أيام. ستُقدم اليوم والحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأنها”.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، مشيرا إلى أنه سيعني “المزيد من الموت والدمار والنزوح”.

وأفادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في منشور على “إكس”، أمس الثلاثاء، بأن المفوضية الأوروبية ستعرض غداً حزمة تدابير جديدة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسار الحرب في غزة.

وتتضمن الإجراءات المقترحة تعليق بعض الامتيازات التجارية مع إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات على وزراء وصفتهم المصادر بـ”المتطرفين”، وكذلك على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، في رسالة أوروبية واضحة تطالب بإنهاء الحرب الدائرة.

وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي أنور العنوني، على أن هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى مزيد من الدمار والموت.

كذلك شدد العنوني رفضه أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف اجتماع التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين الأسبوع المقبل في نيويورك بمشاركة السعودية وفرنسا والنرويج.

وشخّص ما يجري في حرب غزة على أنه من مسؤوليات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.

أيضا أعرب عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار نيويورك تنفيذ حل الدولتين والحل السلمي للنزاع في الشرق الأوسط.

أتت تلك التنديدات بعدما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية انطلاق عملية احتلال مدينة غزة، لكنها أوضحت أن التوغل لا يزال في بدايته.

كما أوضحت أن “الدبابات لم تصل إلى مركز مدينة غزة، ولم تسيطر على مناطق حيوية”.

إلى ذلك، أشارت إلى أن “المناورة العسكرية لاحتلال المدينة تتم بمشاركة لواءين قتاليين.. على أن ينضم لواء ثالث لاحقاً”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أمس، في مستهل الإدلاء بشهادته أمام محكمة في محاكمة فساد “لقد أطلقنا عملية عسكرية كبيرة في غزة”.