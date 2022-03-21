ألمانيا: لا يمكننا الاستغناء عن النفط الروسي

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن ألمانيا لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية وذلك في ظل المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

و تعتبر روسيا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا.

وأطلقت وزارة المالية عدة مبادرات لتقليل اعتماد برلين على موسكو.

وقالت ألمانيا إنه تم التوصل إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، في حين قالت قطر إن البلدين سيعودان للمشاركة في المناقشات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال وإحراز تقدم فيها.

ومن المتوقع أن تجري ألمانيا محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومع وزير الطاقة الإماراتي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط.

وقال للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل ردا على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية “سيناقش الوزراء ذلك”.

الكرملين: حظر النفط الروسي سيضر أوروبا

قال الكرملين اليوم الإثنين، إن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي مما سيضر بتوازن الطاقة في القارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة.

ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبات على موسكو روسيا بعد غزوها أوكرانيا.