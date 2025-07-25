ألمانيا ليس لديها خطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن تتجه لإحراز “تقدم طال انتظاره” نحو حل الدولتين.

وأضاف المتحدث “أمن إسرائيل ذو أهمية بالغة للحكومة الألمانية”.

وقال “لذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب”.

وأكد المتحدث أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حل الدولتين.

فرنسا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

من جهتها، رحبت أيرلندا بإعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين، وقالت إنها مساهمة مهمة في تحقيق حل الدولتين.

وأكدت الخارجية الأيرلندية على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات لغزة.

في المقابل، ندد ياريف ليفين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفه بأنه وصمة عار ودعم لما سماه “الإرهاب”.

وأكد ليفين أن الوقت قد حان لإحلال السيادة على الضفة الغربية كرد تاريخي عادل على القرار الفرنسي.

وقد أعلنت فرنسا اليوم الخميس أنها ستترأس مع السعودية اجتماعا دوليا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن المؤتمر بشأن حل الدولتين برعاية فرنسا والسعودية سيُعقد في 28 و29 يوليو/تموز الجاري، بعد أن تم تأجيله الشهر الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على إيران، واعتذار عدة وفود من الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مهددة أكثر من أي وقت مضى في ظل معاناة قطاع غزة من المجاعة والدمار.

ويسعى الفلسطينيون منذ عقود إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية من خلال عملية سلام يقودها وسطاء.

ويتهم كثيرون إسرائيل بتدمير آفاق الدولة الفلسطينية من خلال زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتسوية أجزاء كبيرة من غزة بالأرض خلال الحرب الحالية.