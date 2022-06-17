ألمانيا متخوّفة من تفشّ جديد.. تلقّوا الجرعة الرابعة!

تتخوّف أوروبا من موجة تفشّ جديدة لفيروس كورونا، إذ حذّر “المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها” من احتمال انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين “بي إيه.4″ و”بي إيه.5” من سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا، على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المركز: “رغم أن معظم دول الاتحاد اكتشفت حتى الآن نسب إصابات منخفضة من السلالتين الفرعيتين، إلا أن الدول التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة، مثل البرتغال، شهدت كذلك زيادة في مجمل الإصابات”.

في السياق عينه، حذّر المركز من أنه لا يبدو أن السلالتين “بي إيه.4″ و”بي إيه.5” تنطويان على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة، لكن الزيادة في أعداد الإصابات نتيجة ارتفاع معدلات العدوى وحدها تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقال في بيان على موقع المركز الإلكتروني: “الزيادة المسجلة للسلالتين، تشير إلى أنهما ستكونان سائدتين”.

ألمانيا تدعو لجرعة رابعة

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة الألماني “كارل لاوترباخ” أنه لن تكون هناك محاولة أخرى لجعل تطعيم كوفيد-19 إلزاميا، في الوقت الذي دعا فيه مزيدًا من الناس إلى الحصول على جرعة معززة ثانية من اللقاحات.

وأضاف لاوترباخ أن أي شخص يريد حماية نفسه والآخرين يجب أن يفكر في الحصول على جرعة رابعة، بغض النظر عن عمره.

وقال إن ما يقرب من 80 بالمئة من الذين تجاوزوا الستين من العمر في ألمانيا لم يحصلوا على الجرعة الرابعة من تطعيم كوفيد-19.

كما أوصى بالاستمرار في وضع الكمامات في الأماكن المغلقة تحسبا لموجة العدوى خلال الصيف.