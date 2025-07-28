ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

قالت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية “كان المستشار واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي… بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم”.

وأضاف “نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم”، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

والسبت، سمح الجيش الإسرائيلي، بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، في محاولة منه لنفي ممارسته الهادفة لتجويع الفلسطينيين في القطاع، وفي ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة وتحذيرات من خطر موت جماعي للأطفال بالقطاع.

وذكر الجيش إلى أن “عملية الإسقاط تشمل 7 حاويات (جوية) من المساعدات تحتوي على دقيق وسكر ومعلبات غذائية مقدمة من منظمات دولية”، فيما تقول الأونروا إن القطاع بحاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا، تُدار بواسطة الأمم المتحدة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين>