ألمانيا منفتحة على تشديد العقوبات على روسيا

أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الإثنين، على أن بلاده منفتحة على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، بهدف ممارسة أقصى الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف ليندنر قبيل محادثات في بروكسل مع زملائه بالاتحاد الأوروبي، إن “موقف ألمانيا واضح، نريد أقصى الضغط على بوتين، ونريد عزل روسيا سياسيا وماليا واقتصاديا”.

وتابع: “نحن منفتحون على تكثيف العقوبات والتحرك لمنع تهرب محتمل (من العقوبات)”.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي، قال لوكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، إن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت، لكنها ستواصل شراء الخام منها.

وبموجب الحزمة الجديدة، التي سيناقشها دبلوماسيون كبار من التكتل المؤلف من 27 دولة في وقت لاحق اليوم، فإن تلك الشركات ستواجه أيضا حظرا استثماريا من المتوقع أن يجمد تمويلها من مصادر في الاتحاد الأوروبي في الإنتاج الجديد ومشاريع الاستكشاف في كل الوقود الأحفوري.