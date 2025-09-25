ألمانيا منفتحة على خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال أموال روسية مجمدة لأوكرانيا

قال مصدر في الحكومة الألمانية لرويترز اليوم الخميس إن الحكومة منفتحة على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن تحرير أصول روسية مجمدة وإرسالها لأوكرانيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو، تتمثل الخطة في إرسال ما يصل إلى 200 مليار يورو (235 مليار دولار) من الأموال الروسية المودعة في بلجيكا إلى أوكرانيا واستبدالها بسندات مدعومة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تهيمن الخطة على قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي ستعقد في كوبنهاجن الأسبوع المقبل. وستساعد الخطة على تمويل الدعم المقدم لأوكرانيا وسط تشكك في التزام الولايات المتحدة تجاه كييف في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ولم يأخذ الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوى الفوائد التي تدرها أصول روسية تم تجميدها بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وسبق أن عبرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا، عن مخاوف قانونية بشأن أي مقترحات لمصادرة الأصول بالكامل.

لكن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أشار الأسبوع الماضي إلى أن برلين تعيد تقييم موقفها من هذه القضية الملغمة بمسائل قانونية.

وقال المصدر “الحكومة الألمانية منفتحة على مناقشة المقترحات الجديدة للمفوضية الأوروبية”، دون أن يؤكد تفاصيل الخطة.

ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر داعم منفرد ومزود بالأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب قال إن على أوروبا تحمل حصة أكبر بكثير من عبئها الدفاعي.