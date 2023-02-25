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ألمانيا: نأسف لموقف الصين من الحرب الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم السبت إن عرقلة الصين لإصدار مجموعة العشرين بيانا يدين الحرب الروسية على أوكرانيا أمر “مؤسف”.

وأضاف: بالنسبة لي كان الأكثر أهمية هو التزام الآخرين بموقف واضح حيال القانون الدولي، والتعددية، ونهاية الحرب”.

كان ليندنر يتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر اقتصادات في العالم في بنجالورو.

وقال إنه متفاؤل ولكن بحذر حيال إمكانية إحراز تقدم هذا العام بشأن إعادة هيكلة ديون الدول الغارقة في الدين.

والصين واحدة من كبرى الدول الدائنة للبلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا.

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