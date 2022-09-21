ألمانيا: نحاول منع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس لتلفزيون إيه.آر.دي، الأربعاء، إن أي تهديد من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية “غير مقبول” إلا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا ومحاولة منع حدوث تصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال شولتس في جزء من المقابلة التي ستذاع في وقت لاحق “نحن متمسكون بمسارنا المتوازن والحاسم في دعم أوكرانيا ومنع تصعيد الحرب إلى ما هو أبعد من كونها بين روسيا وأوكرانيا. وسنواصل القيام بذلك”.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء إن القرار الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للحرب في أوكرانيا “خطأ” وسيزيد من عزلة البلاد.

وقال ماكرون في نيويورك حيث يحضر اجتماعات مختلفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “قراره (بوتين) يمثل خبرا سيئا للشعب الروسي وللشباب منهم وسيزيد من عزلة دولته”.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا ووجه تهديدا ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية فيما وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه عمل يائس “ومتهور” في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا.