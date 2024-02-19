ألمانيا: نشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم المحتمل على رفح

قال متحدث حكومي الاثنين إن ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين “نشعر بقلق بالغ إزاء شن هجوم بري في رفح.. من الصعب تقييم الوضع الإنساني هناك بشكل صحيح، لكنني أعتقد أن الجميع يعلم أنه كارثي”.

وأضاف أنه حال تنفيذ الهجوم، فيجب على إسرائيل الإجابة على سؤال حول كيفية إجلاء ما يصل إلى 1.3 مليون مدني يحتمون هناك حاليا.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين 19\2\2024، إن 29092 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 107 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 145آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.