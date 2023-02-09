ألمانيا وبريطانيا تزيدان تمويلهما لدعم جهود البحث والإنقاذ في سوريا

تعتزم ألمانيا زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها في سوريا 26 مليون يورو (28 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين بعد زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 3200 شخص في أنحاء البلاد.

وقالت السفارة الألمانية في بيروت في بيان إن الحاجة للأموال تظهر “بشكل خاص في المناطق المتضررة بشمال غرب البلاد”، وهي التي تضم الكثير من المشردين السوريين بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما.

وأضاف البيان “يمكن لألمانيا البناء على العلاقات الوثيقة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا، إذ تقدم بالفعل مساعدات إنسانية واسعة النطاق هناك”.

من جهتها أعلنت بريطانيا أنها بصدد التعهد بتمويلات إضافية، تبلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (3.65 مليون دولار) على الأقل، لدعم عمليات البحث والإنقاذ ومساعدات الطوارئ في سوريا عقب الزلزالين اللذين ضربا المنطقة.

وقالت بريطانيا في بيان “في ضوء قوة الزلزالين وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة في شمال غرب سوريا فإن المملكة المتحدة ستزود جماعة الخوذ البيضاء بتمويل إضافي لدعم عملياتها الرئيسية للبحث والإنقاذ”.